DJ Meyer Burger und SMA fordern Strategie für Solarproduktion in Deutschland

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Meyer Burger Technology AG und die SMA Solar Technology AG haben Handlungsempfehlungen an die Politik für eine nationale und europäische Industriestrategie im Bereich Solarenergie erarbeitet. Durch Kostensenkungen und dank Leistungssteigerung, die dezentrale Erzeugung in der Nähe der Verbraucher und zum Wohle des Klimaschutzes werde die Solarenergie weltweit zur zentralen Technologie der Energieversorgung, teilten die beiden Solarunternehmen mit. Eine Stärkung der europäischen Produktion durch vorausschauende Industriepolitik könne tausende Arbeitsplätze schaffen.

Konkret schlagen die beiden Unternehmen vor, die Förderinstrumente nationaler und europäischer Projekt- und Förderbanken sollten neben der solaren Stromerzeugung auch die Produktion der Technologie aufnehmen. Nationale und europäische Konjunkturprogramme zum Übergang zur Klimaneutralität sollten die regionale Produktion von Solartechnologie stützen.

Der jährliche Ausbau-Zielkorridor der EEG-Novelle solle auf über 10 Gigawatt (GW) angehoben werden. Für den notwendigen massiven Ausbau der Solarenergie brauche es zudem langfristige Flächennutzungskonzepte. Neue Technologien wie die Agrar-Photovoltaik, bei der landwirtschaftliche Nutzflächen zugleich als Solarstandorte genutzt werden, oder die schwimmende Floating-PV auf Seen gewännen an Bedeutung. Zudem plädieren Meyer und SMA für ein nationales 10-Millionen-Dächer-Programm mit einer "Solarpflicht" für Neubauten in Kombination mit intelligenten Heimspeichern.

December 03, 2020 02:32 ET (07:32 GMT)

