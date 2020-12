Hinter dem Namen "Zoom Video Communication" steckt ein amerikanischer Anbieter von Kommunikationstools auf Internetbasis, der durch den coronabedingten Trend zum Home-Office und dem Verzicht auf Geschäftsreisen eine starke Nachfrage verzeichnet. Die am 30. November veröffentlichten Zahlen zum 3. Quartal spiegeln diesen Trend eindrucksvoll wieder. So weist der Gesamtumsatz des Quartals in der Höhe von 777,2 Millionen US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von 367 Prozent auf. Das geschätzte Ergebnis für das gesamte Geschäftsjahr 2021 wird bei 2,89 bis 2,91 US-Dollar je Aktie angenommen. Gemessen am aktuellen Kurs vom 2. Dezember ergibt dies ein KGV von knapp 140..Zum Chart .Der Kurs wurde von den Marktteilnehmern nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen gehörig nach unten gedrückt. So verlor ...

