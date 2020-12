Luxemburg, 03. Dezember 2020 - Gut 30 Prozent der Berater haben während der Pandemie-Krise ihren Umsatz gesteigert. Bei weiteren rund 50 Prozent blieb der Umsatz gleich, lediglich ein Fünftel gab sinkende Umsätze an. Das geht aus einem Beraterstimmungsbild hervor, das Moventum im Oktober und November in Deutschland und dem europäischen Ausland einholte. "Dabei hat sich der Arbeitsalltag durchaus verändert", sagt Sabine Said, Executive Vice President bei Moventum S.C.A. Lediglich 30 Prozent der befragten ...

