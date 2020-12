Amazon - das ist für viele hauptsächlich E-Commerce. Doch der US-Konzern hat noch viel mehr zu bieten, zum Beispiel AWS. Die Cloudsparte ist die Nummer 1 der Branche und wächst seit Jahren stark. 2019 steuerte die Sparte 63 Prozent zum operativen Gewinn bei. Nun wird AWS den alten Grundsätzen untreu.Statt reiner Online-Dienste verkauft Amazon in Zukunft nicht nur zusätzlich Hardware an die Kunden verkauft, sondern auch Software, die diese in ihren eigenen Rechenzentren betreiben können. Damit haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...