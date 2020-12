Kapitalerhöhung bei Nordex: Das steckt dahinter

Der Windkraftanlagenbauer Nordex (WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554) will den Wachstumskurs konsequent fortsetzen und hat dazu eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Wie Nordex bekanntgab, wurden am 1. Dezember rund 10,7 Millionen neue Aktien im Rahmen eines beschleunigten Buchbildungsverfahrens unter Ausschluss der Bezugsrechte ausgegeben.

Bruttoerlös 200 Mio. Euro

Die Kapitalerhöhung erfolgte im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung ausschließlich bei institutionellen Investoren und war laut Nordex deutlich überzeichnet. Die neuen Aktien wurden zu einem Preis von 18,90 Euro ausgegeben, womit sich ein Bruttoerlös von etwa 200 Mio. Euro errechnete.

Produktionskapazitäten in Indien sollen erweitert werden

Nordex zufolge wird der Emissionserlös den Wachstumspfad und die strategischen Ziele für 2022 weiter unterstützen und die Bilanz stärken. "Wir freuen uns sehr über die Unterstützung und das Vertrauen unserer Investoren. Diese Kapitalerhöhung wird unser Unternehmen zusätzlich erheblich unterstützen, wenn wir unsere Produktionskapazitäten in Indien für unsere weltweiten Märkte erweitern und so die Wettbewerbsfähigkeit weiter erhöhen. Gleichzeitig stärken wir unsere Bilanz und ebnen so den Weg für unseren profitablen Wachstumspfad. Damit sind wir für die weitere Entwicklung des Unternehmens gut gerüstet", erklärte José Luis Blanco, Vorstandschef der Nordex Group.

