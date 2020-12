TORONTO, Dec. 03, 2020eingespart werden könnten1.



"Wir freuen uns sehr, ein Projekt zu leiten, das an die SSEN angegliedert ist und die Zukunft der Strommärkte in den kommenden Jahrzehnten prägen wird", so Hari Suthan, Chief of Strategic Growth, Opus One Solutions. "Dieses Projekt bietet eine einzigartige Lösung für den Aufbau der Infrastruktur, die für Flexibilitätsmärkte und den Wechsel von Netzbetreibern hin zu Systembetreibern erforderlich ist."

"Die Zusammenarbeit mit Opus One Solutions bietet uns eine spannende Möglichkeit, Flexibilitäts- und Koordinierungslösungen zu testen und zu ermitteln, wie wir den Energiebedarf optimal decken", so Brian Wann, TRANSITION Project Manager bei SSEN. "Im Rahmen von TRANSITION wird dies uns helfen, zu verstehen, mit welchem Ansatz wir die effizienteste Systemarchitektur und Koordinierung für die Energieversorgung erreichen."

Opus One entwickelt und implementiert zwei Flexibilitätsmarktmodelle: Neutral Market Facilitator (NMF) und Whole System Coordinator (WSC) Die Plattform Neutral Market Facilitator wird für Käufer und Verkäufer flexibler Stromquellen eingesetzt, um deren Anforderungen und Kapazitäten zu registrieren. Die Plattform Whole System Coordinator integriert SSEN-Systemdaten aus verschiedenen Quellen, um die Anforderungen an die Netzwerkflexibilität über verschiedene Zeiträume hinweg zu quantifizieren. Zusammen sollen diese Tools die Wahrung der Netzintegrität durch den Einsatz kostengünstiger Flexibilitätsmärkte unterstützen und damit eine Alternative zur herkömmlichen Netzverstärkung bieten.

Die Lösungen kommen in den nächsten drei Jahren im Rahmen eines Markttestprogramms zum Einsatz. Dabei werden die Funktionen und Anforderungen getestet und demonstriert, die für den Übergang von Verteilernetzbetreibern (DNO, Distribution Network Operators) hin zu Verteilungssystembetreibern (DSO, Distribution System Operators) und lokalen Flexibilitätsmärkten erforderlich sind. Die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Testprogramm werden zur Implementierung und Skalierung künftiger Lösungen für ein intelligenteres und flexibles Energiesystem verwendet.

Über Opus One Solutions

Opus One Solutions ist ein Softwareentwicklungsunternehmen, das die Vision eines digitalisierten, dezentralisierten und CO 2 -neutralen Planeten verfolgt. Seine intelligente Energievernetzungsplattform GridOS optimiert komplexe Energieflüsse und bietet damit Energiemanagement in Echtzeit sowie integrierte Planungsfunktionen für Versorgungsunternehmen und andere Akteure, die dezentrale Energieanlagen verwalten. GridOS ist modular, skalierbar und lässt sich nahtlos in bestehende Datensysteme integrieren, um das Potenzial dezentraler Energieressourcen besser zu nutzen, z. B. bei erneuerbarer Energieerzeugung, Energiespeicherung und flexibler/verfügbarkeitsorientierter Nachfrage. Darüber hinaus erleichtert GridOS die Verwaltung von Mikronetzen - von Privathaushalten über Unternehmen bis hin zu Gemeinden - und sorgt so für unübertroffene Ausfallsicherheit und optimale Leistung für Stromkunden.

Über Scottish and Southern Electricity Networks (SSEN)

Scottish and Southern Electricity Networks (SSEN), das unter Lizenz als Scottish Hydro Electric Power Distribution (SHEPD) und Southern Electric Power Distribution (SEPD) betrieben wird, ist verantwortlich für den Betrieb und die Pflege von Stromverteilernetzen, die mehr als 3,8 Millionen Haushalte und Unternehmen im mittleren Südengland und nördlich des Großraums Edinburgh-Glasgow sowie auf dem Mull of Kintyre und den schottischen Inseln versorgen.

Medienkontakt

Simona Hiutin

Opus One Solutions

E-Mail: shiutin@opusonesolutions.com