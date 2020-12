Hamburg (ots) - TV-Dino Günther Jauch, 64, der Sonntag den RTL-Jahresrückblick "2020 Menschen, Bilder, Emotionen" moderiert, spricht diese Woche in GALA (Heft 50/2020, ab heute im Handel) über Gewichtsprobleme: "Bei zwei Kilo zu viel tue ich noch nichts, aber so ab drei, vier, fünf Kilo bin ich rigoros. Dann gibt es nur noch Mineralwasser und einen Mini-Salat am Tag. So sind schnell sechs, sieben Kilo wieder runter. Und ich habe einen Puffer, wenn dann der Jo-Jo-Effekt eintritt."Über seine eigenen Kochkünste sagt Jauch, der seit einem Jahr in Potsdam ein Restaurant betreibt: "Man möge mich bitte nicht an den Herd stellen. Ich kann mir Nudeln kochen, mir Spiegeleier machen. Also so kochen, dass ich nicht verhungere. Kochen würde ich das aber nicht nennen, eher erwärmen."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationSophie Charlotte HerzbergGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884E-Mail: herzberg.sophie-charlotte@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6106/4780634