Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Finanzmärkten dominiert zwar die Zuversicht, inzwischen scheint aber viel Positives eskomptiert zu sein und den Aktienmärkten geht allmählich die Luft aus, so die Analysten der Helaba.Der deutsche Rentenmarkt könne sich auf niedrigem Niveau stabilisieren, die Spreads seien eng und der Euro habe die wichtige 1,20er Marke überschritten. Die Impfstoffkandidaten von Moderna und Biontech würden sich in der Zulassung befinden und es werde auf einen baldigen Impfstart und eine konjunkturelle Erholung im Verlauf des nächsten Jahres gesetzt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...