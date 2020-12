Die großen Fortschritte in der Impfstoffentwicklung haben dem DAX zu einem Anstieg bis knapp unter das Jahreshoch verholfen. Für einen Ausbruch fehlt der Mut - zumindest im Moment noch.Die Impfstoffentwicklung war so erfolgreich, dass nun bereits die Impfung gegen Covid-19 starten kann - Großbritannien macht den Vorreiter in den Industrieländern. Zwar dürfte es etliche Monate dauern, bis der Impfschutz in der Bevölkerung ausreicht, um die Pandemie abzuwürgen, aber ein Licht am Ende des Tunnels ist nun klar erkennbar.Dem ...

