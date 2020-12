DJ Umfrage: Mehrheit erwartet höhere Steuern durch Corona-Pandemie

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Deutschen gehen laut einer Umfrage mehrheitlich davon aus, dass die Coronavirus-Pandemie für sie mittelfristig gleich an mehreren Stellen Konsequenzen haben wird: Steigende Sozialversicherungsbeiträge, eine höhere steuerliche Belastung und ein anhaltender Niedrigzins, der traditionelle Sparformen auf lange Sicht erheblich einschränkt.

So glaube die absolute Mehrheit von 69 Prozent aller Befragten, dass die erhöhten Ausgaben im Zusammenhang mit der Pandemie, zum Beispiel für gesundheitliche Prävention und Behandlung, letztlich zu höheren Sozialversicherungsbeiträgen führen würden, so die Umfrage im DIA-Deutschland-Trend, die laut Deutschem Institut für Altersvorsorge (DIA) Mitte November vom Meinungsforschungsinstitut Insa Consulere im Auftrag des DIA durchgeführt wurde. Diese Befürchtungen steigen demnach mit zunehmendem Alter steil an. In der Gruppe ab 60 Jahre gingen sogar 80 Prozent davon aus.

Ganz ähnlich sei das Meinungsbild zu den Folgen der gegenwärtig deutlich erhöhten Staatsausgaben, die für die Bewältigung der Krise in Deutschland anfallen. 73 Prozent fürchten für die Zukunft dadurch eine eigene höhere steuerliche Belastung. Auch diese Erwartung ist unter den Älteren besonders häufig vertreten. In den Altersgruppen ab 50 Jahre nehmen mehr als 80 Prozent eine solche Entwicklung an. Dazu kämen nach Einschätzung einer Mehrheit Nachteile für die Kapitalanlage und Vermögensbildung, so das DIA.

