Am deutschen Aktienmarkt fallen die Kurse. Nachdem der DAX am Donnerstagmorgen noch über 13.300 in den Handel gestartet ist, kommt mittlerweile Verkaufsdruck auf. Die Ankündigung von Bundeskanzlerin Angela Merkel, den Teil-Lockdown zu verlängern, sowie ein immer stärker werdender Euro verhageln den Anlegern die Stimmung. Auf kurze Sicht könnte noch einmal de wichtige Marke von 13.000 Punkten getestet werden. Alles Weitere dazu im "DAX-Check" bei DER AKTIONÄR TV.

