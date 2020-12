Schwarzach am Main (www.anleihencheck.de) - Im MDAX machte zuletzt der Duft- und Aromenhersteller Symrise (ISIN DE000SYM9999/ WKN SYM999) durch einen Zukauf auf sich aufmerksam, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Man habe das Duftstoffgeschäft des US-Unternehmens Sensient erworben, so das Unternehmen. Die Einheit habe 2019 einen Umsatz von rund 77 Mio. Euro gemacht, habe Symrise weiter mitgeteilt. Zum hättenKaufpreis die Unternehmen keine Angaben gemacht. Die Sparte produziere Duftstoffe aus natürlichen und erneuerbaren Quellen. Der Zukauf solle das Geschäft mit Duftstoffen etwa in Europa und Lateinamerika vorantreiben. "Angesichts der zunehmenden Bedeutung natürlicher und erneuerbarer Rohstoffe für die Parfümindustrie ist die neue Produktpalette eine ideale Ergänzung unseres derzeitigen Angebots", habe Vorstandschef, Heinz-Jürgen Bertram, gesagt. Das fänden auch Analysten. Eine gute Ausgangslage für eine Aktienanleihe, so die Experten vom "ZertifikateJournal" zur Symrise-Aktienanleihe (ISIN DE000DFW1HM0/ WKN DFW1HM) der DZ BANK. (Ausgabe 48/2020) (03.12.2020/alc/n/a) ...

