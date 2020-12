Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) verzeichnete gestern leichte Verluste, wobei die Marke von 174,00 nicht unterschritten wurde, so die Analysten der Helaba.Die EZB habe für die kommende Woche weitere Maßnahmen angekündigt, sodass die Marktteilnehmer womöglich vorerst keine größeren Positionen auflösen möchten. Frankreich werde heute vier OATs im mittel- bis langfristigen Laufzeitsegment versteigern. Die Rendite der 10J-Benchmarkanleihe liege aktuell bei -0,29%. Die 10J-Renditen der Peripherieländer hätten sich gestern leicht niedriger gezeigt. Mit BTPs würden die Investoren momentan eine Rendite von 0,67% erzielen. In Portugal und Spanien lägen die 10J-Renditen bei 0,07% bzw. 0,11%. In Bezug auf die Implementierung des Aufbaufonds rücke das nächste Treffen des Europäischen Rats am 10./11. Dezember näher und bisher sei keine Einigung erzielt. Damit bestehe unverändert das Risiko einer Verzögerung. ...

