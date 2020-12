Linz (www.anleihencheck.de) - Die Währungshüter der Polnischen Zentralbank (NBP) haben ihren Leitzins in der gestrigen Zinssitzung wie erwartet bei 0,1% belassen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.2019 sei Polens Wirtschaft noch um robuste 4,5 Prozent gewachsen. Doch bereits vor Beginn der Krise habe sich dieses Wachstumstempo verlangsamt. Vor dem Hintergrund der Pandemie sei Polens BIP im 2. Quartal 2020 sogar um 9 Prozent geschrumpft. Trotz Erholung im dritten Quartal erscheine eine Rückkehr der Wirtschaftsleistung auf Vorkrisenniveau schleppend voranzuschreiten. Immerhin liege der Einkaufsmanagerindex des Verarbeitenden Gewerbes mit 50,8 Punkten auch im November im Expansionsbereich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...