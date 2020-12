Der Versicherungsgigant (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) konnte ausgehend vom Oktobertief bei 148,60 Euro in den Folgewochen rund 35 Prozent (!) zulegen und bis über die 200 Euro Marke klettern. In den letzten 14 Tagen konsolidiert die Aktie diesen gewaltigen Kurssprung und bewegt sich hier in einer Seitwärtsrange zwischen 195 und 200 Euro. Trendkonform sollte diese Phase demnächst nach oben aufgelöst werden, weshalb wir den StopLoss zur Gewinnabsicherung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...