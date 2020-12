Mit Square, Paypal und MicroStrategy haben bereits einige Wall-Street-Unternehmen den Einstieg in den Kryptomarkt gewagt und damit in den letzten Wochen zur kräftigen Aufwärtsbewegung beim Bitcoin beigetragen. Nun hat offenbar auch ein wahres Finanz-Schwergewicht die Digitalwährung in den Fokus genommen: der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock. "Bitcoin hat die Aufmerksamkeit und Fantasie vieler Menschen erregt", sagte Blackrock-CEO Larry Fink am Dienstag bei einer Veranstaltung. Im Vergleich ...

