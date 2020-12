FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine gestrichene Kaufempfehlung der Commerzbank nach einem weiteren staatlichen Rettungspaket für Tui hat am Donnerstag den Aktien zugesetzt. Sie büßten 6 Prozent ein, nachdem sie am Vortag bei hohen Börsenumsätzen bereits um fast 6 Prozent gefallen waren. Im November war der Kurs in der Spitze um rund drei Viertel gestiegen auf den höchsten Stand seit Ende Mai.

Die zweite Welle von Corona-Infektionen habe dem Reiseveranstalter eine volle Breitseite verpasst, begründete Commerzbank-Analyst Adrian Pehl die Abstufung von "Buy" auf "Hold". Im Oktober und November habe der Konzern jeweils eine halbe Milliarde Euro verbrannt. Der Ruf nach einem dritten staatlichen Hilfspaket sei angesichts dessen unvermeidlich gewesen. Die Aktien leer zu verkaufen, sei aber angesichts der starken Rückendeckung durch den Bund schwierig./bek/jha/