FuelCell hat den starken Kursanstieg im November genutzt, um sich frisches Geld zu beschaffen. Im Rahmen einer Kapitalerhöhung sammelte das amerikanische Unternehmen rund 130 Millionen Dollar ein. Bei den Anlegern kam die Transaktion jedoch nicht gut an. Durch die Platzierung von 14,7 Millionen Aktien zum Preis von je 6,50 Dollar erlöste FuelCell 128,8 Millionen Dollar ein, wie am Dienstag bekannt wurde. Mit dem frischen Kapital will das Unternehmen in erster Linie seine Kreditschulden bei Orion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...