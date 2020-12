Die Tesla-Aktie steht kurz über den Sprung über die Kursmarke von 500 Euro und hat in den vergangenen sechs Monaten ganze 190% an Wert gewonnen! In der 1-Jahres-Betrachtung kann der Titel des Elektroautobauers sogar einen Gewinn in Höhe von 665% ausweisen. Und eine neue Analystenstudie könnte jetzt erneut für positive Impulse sorgen. Denn:Die US-Investmentbank Goldman Sachs...

