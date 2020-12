München (ots) -Am Ende dieses Jahres präsentiert Jörg Pilawa zeitgleich im Ersten, im Fernsehprogramm des Österreichischen Rundfunks und im Schweizer Fernsehen eine besondere Samstagabend-Show: "Quiz ohne Grenzen"!Für drei Stunden kommen acht Prominente aus acht Ländern zusammen - für einen Quiz-Abend unter Freundinnen und Freunden. Jede/jeder spielt für ihr/sein Land. Und alle wollen selbstverständlich für ihr jeweiliges Land gewinnen, denn es geht um 50.000 Euro!Es spielen:Günther Jauch für DeutschlandDJ Bobo für die SchweizAdele Neuhauser für ÖsterreichMiroslav Nemec für Kroatien (Miroslav Nemec wurde in Zagreb, Kroatien, geboren und kam im Alter von zwölf Jahren nach Deutschland.)Samu Haber für FinnlandMarkus Lanz für Italien (Markus Lanz stammt aus Südtirol und wuchs dort im Pustertal auf.)Kaya Yanar für die TürkeiEmilia Schüle für Russland (Emilia Schüle wurde 1992 in Blagoweschtschenk, Russland, geboren und kam als Kind nach Deutschland.)Ebenfalls mit dabei ist die "Blue Man Group", die große europäische Hits auf eine ganz besondere Weise neu interpretiert.Außerdem gibt es einige tierische Überraschungsbesuche und natürlich viele spannende Fragen zum Staunen und Mitraten.www.ard-foto.de Pressekontakt:Presse und Information Das Erste, E-Mail: presseservice@daserste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4780874