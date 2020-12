Mainz (ots) -Ab Sonntag, 13. Dezember 2020, 18.00 UhrMit Erstausstrahlungen Ab 13. Dezember 2020 wird es weihnachtlich in 3sat - mit stimmungsvollen Konzerten, Dokumentarfilmen und Filmklassikern, Literatur- und Kunstsendungen sowie ausgewählten Dokumentationen.Am Samstag, 19. Dezember 2020, um 23.00 Uhr präsentiert die preisgekrönte schottische Musikerin Amy Macdonald ihr fünftes Album. Stets präsent ist ihre kraftvolle Alt-Stimme. 3sat zeigt ein exklusives Konzert aus der Reihe "zdf@bauhaus" in Erstausstrahlung.Joseph Ratzinger schrieb Geschichte, indem er nach nur acht Jahren sein Amt als Papst aufgab. Spiel- und Dokumentarfilmautor Christoph Röhl erzählt von einem Mann, dessen Lebensaufgabe es war, die katholische Kirche und ihre Werte zu bewahren, und sie stattdessen in ihre größte Krise führte. 3sat zeigt "Verteidiger des Glaubens" (Deutschland 2020) am Montag, 21.Dezember 2020, um 22.25 Uhr in Erstausstrahlung.Zum 70. Geburtstag des Schweizer Schriftstellers Thomas Hürlimann am 21. Dezember 2020 zeigt 3sat am Sonntag, 20. Dezember 2020, um 11.05 Uhr die Talkrunde "Sternstunde Religion - Thomas Hürlimann über die Odyssee des Lebens". Im Anschluss, um 11.30 Uhr, folgt die Verfilmung von Hürlimanns Bestseller "Der große Kater" mit Bruno Ganz.Große Abenteuer gibt es am Montag, 21. Dezember 2020, ab 13.10 Uhr, mit "Tom Sawyers und Huckleberry Finns Abenteuer (1-4/4)" (Rumänien/Frankreich/ BRD 1968), am Dienstag, 22. Dezember 2020, ab 13.00 Uhr, mit "Lederstrumpf (1-4/4)" (BRD/Frankreich 1969) und am Mittwoch, 23. Dezember 2020, ab 13.10 Uhr, mit "Die Schatzinsel (1-4/4)" (BRD 1966) im 3sat-Programm zu sehen. Amüsant geht es am Dienstag, 22. Dezember 2020, mit den Fernsehkomödien "Hit Mom - Mörderische Weihnachten" (Deutschland 2017) um 22.25 Uhr und "Weihnachten für Einsteiger" (Deutschland 2014) um 23.55 Uhr weiter.Es ist eine große Kunst, einen Strudelteig so hauchdünn auszuziehen, dass man darunter eine Zeitung lesen kann. Die Füllungen können süß oder pikant sein und etwa aus Äpfeln, Nüssen, Mohn, Topfen oder Kraut, Zwiebeln und Speck bestehen. In der Erstausstrahlung "Der Strudel - Ein Hauch von Teig" am Freitag, 25. Dezember 2020, führt Anita Lackenberger um 19.15 Uhr durch die Kulturgeschichte des Strudelteigs - vom heutigen Mitteleuropa bis zu den Wurzeln des Strudels im Orient.Ansprechpartner: Maja Tripkovic, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de (mailto:pressedesk@zdf.de) Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und hierhttps://presseportal.zdf.de/presse/weihnachtenin3sat Weitere Informationen zum Weihnachtsprogramm im 3sat-Pressetreff: https://kurz.zdf.de/NWM/Pressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/4780932