Anfangs waren es nur Gerüchte, doch jetzt ist es offiziell: Die Allianz übernimmt das Versicherungsgeschäft der australischen Bank Westpac für rund 455 Mio. Euro. Mit dem Abschluss der Transaktion rechnen die Unternehmen, die bereits seit 2015 zusammenarbeiten, in der zweiten Jahreshälfte 2021. Damit belegt der Versicherungsriese auch in der Corona-Krise seine Stärke.In den vergangenen 12 Monaten erwirtschaftete die australische Westpac mit dem Versicherungsgeschäft Prämieneinnahmen von knapp 600 Mio. australischen Dollar. Im heimischen Markt ist das Geldhaus damit die Nummer 3. Für die stark kapitalisierte Allianz ist der Zukauf ein gut verdaulicher Happen. Vielmehr belegt es die Stärke und Strategie des Versicherers, auch in Krisenzeiten über Zukäufe global zu wachsen.