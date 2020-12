Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Vereinzelte, kleinere Aktivitäten werden wohl die letzten Wochen in diesem Jahr bestimmen, und so stockte gestern die EU eine 15-jährige Anleihe um 600 Mio. EUR auf, die zur Finanzierung von Krediten an Nicht-EU-Mitglieder (MFA-Programm) dient, so die Analysten der Helaba. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...