Hannover (www.anleihencheck.de) - In fünf Transaktionen hat die EU als Emittent bereits EUR 39,5 Mrd. eingesammelt, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA bei NORD/LB, im Kommentar zum SSA-Markt.Damit seien die Erwartungen der Analysten der NORD/LB für 2020 (Basisszenario: EUR 25 Mrd.) weit übertroffen worden. Auch die letzte Transaktion mit EUR 8,5 Mrd. sei bei einer Bid-to-cover-Ratio von 13,4x erheblich überzeichnet gewesen. Alle fünf Orderbücher seit Programmstart summiert würden EUR 522 Mrd. ergeben. Mit den Laufzeiten von fünf, zehn, 15, 20 und 30 Jahren habe sich die Emittentin zudem in kürzester Zeit eine soziale SURE-Kurve aufgebaut. Alle Bonds hätten im Nachgang deutlich performt. Die New Issue Premium sei zwar im Zeitverlauf für jede Transaktion etwas abgesunken, dies habe das Interesse aber keinesfalls gemindert, wie die Überzeichnungsquoten nicht nur letzte Woche gezeigt hätten. Über 70% der jüngsten Transaktion seien bei ESG-orientierten Investoren platziert worden. Damit würden für 2021 noch gut EUR 60 Mrd. SURE-Funding für die EU verbleiben, welche alle als Social Bonds erfolgen würden. Wenigstens in 2020 und 2021 werde die EU somit größter Emittent in EUR-Social Bonds sein - gefolgt von UNEDIC und CADES. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...