Auch in der letzten Woche setzte sich der Aufwärtstrend an den internationalen Aktienmärkten weiter fort. Der MSCI WORLD (Euro) - Index stieg um weitere + 1,6 %.Unverändert wurden die internationalen Aktienmärkte in der letzten Woche nur von einem Thema beherrscht: Die mittlerweile sowohl durch die US-Regierung wie auch die EU-Kommission für die USA und Europa erfolgte Zulassungsgenehmigung des Corona-Impfstoffs der Mainzer BioNTech (US09075V1026) in Forschungs- und Vertriebspartnerschaft mit dem US-Pharmariesen Pfizer (US7170811035) wie auch die gleichfalls nun vor 2 Tagen in den USA und Europa vorgenommene Antragsstellung des großen US-Biotechnologiekonzerns Moderna (US60770K1079) auf Notzulassung des von ihm ebenfalls entwickelten und alle klinischen Testphasen erfolgreich absolvierten Impfstoffs.

