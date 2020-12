Zürich (ots) - Nicola Forster ist neuer Präsident der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft. Der 35jährige Jurist und anerkannte zivilgesellschaftliche Brückenbauer ersetzt Jean-Daniel Gerber, der die SGG seit 2011 leitete. Forster setzt sich zum Ziel, die traditionsreiche SGG "vermehrt auch für junge Generationen zu öffnen."Erstmals hat die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft (SGG) ihr Präsidium nicht ins Amt berufen, sondern über eine öffentliche Ausschreibung gesucht. Nicola Forster qualifizierte sich über ein mehrstufiges Nominierungsverfahren für das Amt.Knowhow in der digitalen WeltSeine ausgewiesene strategische Führungs- und Managementerfahrung, sein Wissen über die Entwicklungen der digitalen Gesellschaft sowie sein breitgefächertes Netzwerk an der Schnittstelle zwischen NGO, Wissenschaft, Wirtschaft und Politik gaben den Ausschlag für seine Nominierung und die am 3. Dezember 2020 erfolgte schriftliche Wahl der SGG-Mitglieder. "Nicola Forster ist eine partizipativ agierende Persönlichkeit mit klaren Visionen. Er ist für die SGG die richtige Person zur richtigen Zeit", ist der nach neun Jahre abtretende Präsident Jean Daniel Gerber überzeugt.Beliebtmachung der neuen NationalhymneGerber hatte das Präsidium vor neun Jahren als Nachfolger der ehemaligen Bundeskanzlerin Anne-Marie Huber-Hotz übernommen. In seiner Amtszeit konzentriert er die SGG-Tätigkeiten in den strategischen Schwerpunkten Förderung der Freiwilligenarbeit und Stärkung des zivilgesellschaftlichen Zusammenhalts. Viel persönliches Engagement legte er in Bekannt- und Beliebtmachung eines neuen Textes für die Nationalhymne.Die SGG den jungen Generationen öffnenSein Nachfolger, der Jurist Nicola Forster, hat sich seit 10 Jahren mit zivilgesellschaftlichen Fragestellungen befasst und öffentlich relevante Diskussionen initiiert. Er war treibendes Gründungs- und Führungsmitglied der Organisationen "foraus", "Operation Libero" und "Staatslabor". Daneben hat er Einsitz in wissenschaftlichen Gremien, ist Mitglied der Schweizerischen UNESCO-Kommission sowie Co-Präsident der Grünliberalen des Kantons Zürich. Nicola Forster zu seinen Zielen: "Ich freue mich, die imponierende Geschichte der SGG als 'Sprechsaal der Nation' aufzunehmen und zu versuchen, sie vermehrt auch für junge Generationen zu öffnen."Die SGG, gegründet 1810, ist bestrebt, die Zivilgesellschaft in der Schweiz zu stärken und die Solidarität zwischen unterschiedlichen Gruppen zu fördern. Sie erforscht und fördert den gesellschaftlichen Zusammenhalt und das zivilgesellschaftliche Engagement. Die SGG verwaltet seit 160 Jahren das Rütli.Link zu Video und FotoEine Videobotschaft von Nicola Forster sowie Bildmaterial finden Sie auf der SGG-Webseite:www.sgg-ssup.ch (http://www.sgg-ssup.ch)Pressekontakt:SGG-Präsident Nicola Forster, forster.nicola@gmail.com, 079 - 299 51 81SGG-Geschäftsleiter Lukas Niederberger, lukas.niederberger@sgg-ssup.ch, 079 - 755 25 90Original-Content von: Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft (SGG), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100081210/100861005