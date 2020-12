Platin war von dem Abverkauf bei Gold und Silber in der letzte Woche nicht betroffen, konnte sogar Boden gutmachen, und knackte am Dienstag die 1.000-Dollar-Marke. Der physische Platin-Markt verzeichnet eine steigende Nachfrage aufgrund der wirtschaftlichen Erholung in China und profitiert nach wie vor von anhaltende Zuflüsse in Platin-ETFs. Norilsk Nickel, der weltweit größte Palladium und Platinproduzent, gab Anfang der Woche bekannt, die Platin Förderung in den nächsten zehn Jahren um bis zu ...

