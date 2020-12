Der TUI-Konzern (ISIN: DE000TUAG000; WKN: TUAG00) hat am Mittwoch ein weiteres Rettungspaket im Volumen von 1,8 Mrd. Euro unter Dach und Fach gebracht. Mit den neuen frischen Mitteln dürfte der Konzern jetzt seine Finanzierung für das Hochfahren des Geschäftsbetriebs nach dem Ende der Corona-Krise gesichert haben. Dennoch müssen die TUI-Aktionäre eine äusserst bittere Pille im Rahmen des Rettungspaketes schlucken. Denn insgesamt droht den Alt-Eigentümern eine deutliche Verwässerung im Rahmen der Stabilisierungsmassnahmen.Zunächst plant das in Hannover ansässige Unternehmen im Rahmen einer Bezugsrechtsemission im Volumen von 500 Mio. Aktien durchzuführen, wobei der Ausgabepreis bei 1,07 Euro je Aktie liegen soll. Damit hat jeder Aktionär die Möglichkeit, seinen rechnerischen Anteil am Unternehmen zunächst konstant zu halten, sofern er an der Kapitalerhöhung teilnimmt und sein volles Bezugsrecht ausübt. Alternativ kann er auch seine Anrechte über die Börse verkaufen.

