Das Land steckt in der Krise: Geschäfte gehen Pleite, Angestellte verlieren ihren Job, andere sind in Kurzarbeit - von der psychischen Belastung ganz zu schweigen. Und seltsamerweise sind in diesen Zeiten viele nicht sonderlich scharf darauf, noch mehr Geld auszugeben, damit noch auf vier weiteren Spartensendern Sturm der Liebe und Der Landarzt läuft. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...