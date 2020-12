DJ MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - Ölpreise geben mit Opec+ etwas nach

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen stehen auch am Donnerstagmittag unter leichtem Abgabedruck. Wie bereits am Vortag drückt ein wenig der starke Euro. Die Gemeinschaftswährung hat nun auch die Marke von 1,21 Dollar klar übersprungen und damit neue Zweieinhalbjahreshochs markiert. Marktanalysten sehen als nächstes Ziel der Bewegung die Marke von 1,25 Dollar. Einerseits bremst der Euro die Gewinnentwicklung in Europa. Andererseits gilt er als Zeichen für anhaltende US-Investitionen in der Eurozone.

Opec+ wird Produktion wohl um 500.000 Barrel erhöhen

Der DAX verliert 0,4 Prozent auf 13.258 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,1 Prozent auf 3.517 Punkte nach unten. Die Ölpreise kommen mit den sich abzeichnenden Beschlüssen der Opec+ etwas unter Druck. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fällt um 0,7 Prozent, für Brent geht es um 0,5 Prozent nach unten. Die Opec+ steht offenbar kurz davor, eine Vereinbarung über eine bescheidene Erhöhung um bis zu 500.000 Barrel pro Tag ab Januar zu beschließen. Der Ölsektor führt mit Verlusten von 0,9 Prozent die Verliererliste in Europa an.

Am Abend stehen zudem die Index-Entscheidungen der Deutschen Börse im Mittelpunkt. Hier dürften Siemens Energy zum MDAX-Aufsteiger für den Abend des 18. Dezember gekürt werden. Die Aktie notiert im Vorfeld wenig verändert.

Gute Vorgaben sorgen bei den Rohstoffwerten für Gewinne, der Sektorindex legt um 0,6 Prozent zu. In Sydney gehörten Aktien aus dem Sektor zu den Tagesfavoriten. Für Auftrieb sorgt ein auf einem Siebenjahreshoch gestiegener Eisenerzpreis. Der brasilianische Förderer Vale habe seinen Produktionsausblick gesenkt, berichten Händler. Für die Aktien von Rio Tinto geht es um 0,8 Prozent aufwärts, Anglo American rücken um 1,3 Prozent vor.

Gewinnmitnahmen in den neuen Aktien belasten Exasol, der Kurs fällt um 1,2 Prozent auf 22,24 Euro. Die Kapitalerhöhung wurde zum Stückpreis von 19,50 Euro durchgeführt, der Schlusskurs lag bei 22,50 Euro. "Die Kursverdopplung seit Anfang Juli reizt zu Gewinnmitnahmen - ungeachtet der guten Wachstumsaussichten", so ein Marktteilnehmer.

Krones kündigt Umstrukturierungen an

Die Papiere von Krones büßen 0,7 Prozent ein. Der Konzern hat Kosten für die Umstrukturierungen von insgesamt 75 Millionen Euro angekündigt. "Das drückt die EBITDA-Marge auf 3,5 bis 4 Prozent", so ein Händler. Nach dem jüngsten Anstieg gebe es nun Gewinnmitnahmen, dramatisch sei die Anpassung aber nicht. Nach einer Kaufemfpehlung durch die Commerzbank geht es für Siemens Healthineers um 3,5 Prozent nach oben.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut Euro-Stoxx-50 3.516,64 -0,13 -4,68 Stoxx-50 3.070,65 -0,17 -5,33 DAX 13.257,73 -0,42 -55,51 MDAX 29.230,65 -0,04 -11,79 TecDAX 3.088,69 -0,19 -5,92 SDAX 13.820,52 -0,23 -31,34 FTSE 6.470,05 0,10 6,66 CAC 5.566,78 -0,29 -16,23 Rentenmarkt zuletzt absolut Dt. Zehnjahresrendite -0,55 -0,03 US-Zehnjahresrendite 0,93 0,00 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 08:08 Uhr Mi, 17:33 Uhr EUR/USD 1,2129 +0,13% 1,2123 1,2089 EUR/JPY 126,48 -0,02% 126,59 126,40 EUR/CHF 1,0820 -0,18% 1,0831 1,0833 EUR/GBP 0,9024 -0,38% 0,9046 0,9062 USD/JPY 104,30 -0,13% 104,47 104,56 GBP/USD 1,3439 +0,49% 1,3401 1,3340 USD/CNH (Offshore) 6,5394 -0,08% 6,5457 6,5498 Bitcoin BTC/USD 19.369,50 +1,21% 19.056,25 18.991,75 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD WTI/Nymex 45,01 45,28 -0,6% -0,27 Brent/ICE 47,97 48,25 -0,6% -0,28 METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD Gold (Spot) 1.840,90 1.831,00 +0,5% +9,90 Silber (Spot) 24,17 24,15 +0,1% +0,02 Platin (Spot) 1.030,83 1.015,10 +1,5% +15,73 Kupfer-Future 3,47 3,48 -0,2% -0,01 ===

December 03, 2020 06:55 ET (11:55 GMT)

