DJ 3M streicht weltweit 2.900 Stellen

Von Ciara Linnane

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Mischkonzern 3M will sich angesichts der Auswirkungen der Corona-Pandemie stärker auf Effizienz trimmen. Wie das für die Post-It-Klebezettel bekannte Unternehmen mitteilte, will es im Rahmen eines Restrukturierungsprogramms weltweit 2.900 Stellen streichen.

"Die Covid-19-Pandemie hat den Wandel beschleunigt und für Disruption auf den globalen Märkten gesorgt, was für die Unternehmen eine schnellere Anpassung notwendig macht", sagte CEO Mike Roman.

Für das Programm wird 3M 250 bis 300 Millionen US-Dollar an Restrukturierungskosten vor Steuern buchen, 120 bis 150 Millionen davon im vierten Quartal. Der Konzern strebt Einsparungen von 200 bis 250 Millionen Dollar vor Steuern im Jahr an, 2021 sollen es 75 bis 100 Millionen Dollar sein.

December 03, 2020 06:56 ET (11:56 GMT)

