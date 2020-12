Zalando will im Kundenkontakt und auf der Plattform auf geschlechtsneutrale Ansprache achten. Wie weit sich dies auf die Präsentation des Angebots auswirkt, bleibt abzuwarten. Zalando will in Zukunft auf Geschlechtsangaben in der Kundenkommunikation verzichten. Dazu wählt der Bekleidungsversender in Zukunft geschlechtsneutrale Anredeformen, etwa in Form des Vor- und Nachnamens. Das Unternehmen hat im Rahmen seines Diversitäts- und Inklusionsberichts erklärt, man wolle die Website und die gesamte Kommunikation mit dem Kunden so gestalten, dass dieser beispielsweise ...

