Zuletzt hat sich einige getan, was zukünftige Corona-Impfstoffe angeht. Das Vakzin des Mainzer Biotech-Unternehmens BioNTech hat die Notfall-Zulassung in Großbritannien erhalten, Moderna und BioNTech haben Zulassungsanträge in den USA und Europa eingereicht und der Impfstoff von AstraZeneca durchläuft ein rollendes Zulassungsverfahren ("Rolling Review") in Europa.In diese Phase ist jetzt auch der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson mit seinem Impfstoffkandidaten vorgedrungen. Wie die Nachrichtenagentur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...