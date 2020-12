Bei der Pfizer-Aktie geht es drunter und drüber. Zusammen mit dem Partner BioNTech verkündete das Pharmaunternehmen am Monatsanfang, dass es den Zulassungsantrag für den Corona-Impfstoff gestellt haben. Der daraus resultierende Kurssprung nach oben wurde aber schnell wieder abverkauft. Die gestrige Zulassung des Vakzins in England löste nun erneut eine Kursrallye aus.Mit einem kräftigen Kurssprung öffnete die Pfizer-Aktie am 9. November mit einem Plus von rund 15 Prozent. Dabei durchbrach der Wert ...

