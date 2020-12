DGAP-News: MOBOTIX AG / Schlagwort(e): Research Update/Marktbericht

MOBOTIX AG: Montega Equity-Reserach bescheinigt der MOBOTIX AG aussichtsreiche Perspektiven in strukturellem Wachstumsmarkt - Fazit: Kaufempfehlung (News mit Zusatzmaterial)



03.12.2020 / 13:58

Die Fundamentalanalyse sieht ein strukturelles Wachstum im globalen Videoüberwachungsmarkt, der in den kommen Jahren aussichtsreiche Potenziale biete. Besonders die Transformation vom reinen Produkthersteller zum Systemanbieter mit steigenden Software-Erlösen sollte zu sukzessiver Margenausweitung führen.



Die umfangreiche finanzmarktbezogene Analyse der MOBOTIX AG durch das renommierte Research-Unternehmen Montega AG beinhaltet neben der dem Investment Case, der SWOT-Analyse sowie der Stimmungslage eine ausführliche Betrachtung des Marktes und der Positionierung von MOBOTIX. Ebenso gibt die Studie einen eingehenden Einblick in die Finanzen, bewertet das Unternehmen und beleuchtet den Unternehmenshintergrund.



Die MOBOTIX AG verfügt als Premium-Lösungsanbieter am Markt für netzwerkbasierte Kamerasysteme über eine hohe Wettbewerbsqualität. Das verdanke man klarer Abgrenzungsmerkmale gegenüber vieler Konkurrenten aus dem Massensegment. Basierend auf das breite Leistungsportfolio bei hoher Produktqualität erweitert sich der branchentechnisch diversifizierte internationale Kundenstamm stetig.



Ein zentrales Qualitätsmerkmal ist die hohe Qualität und Robustheit der ausschließlich heimisch produzierten Hardware. Diese führt zu einer überdurchschnittlichen Langlebigkeit (Mean Time Between Failure > 9 Jahre) und zu einer äußerst geringen Fehlerquote im Einsatz.



Getragen wird die positive Entwicklung durch die 2019 gelaunchte und nun erweiterte neue Kameraplattform "MOBOTIX 7". Die vielseitigen Lösungen aus Premium-Kameratechnologie und individueller Software (Kamera-Apps) ermöglichen eine maßgeschneiderte Adressierung der MOBOTIX Lösungen an potenzielle Nutzer. So können weitere Kundengruppen erschlossen und monetarisiert werden. Zudem legte die Einführung der Plattform sowie von flexiblen Cloud-Modellen die Basis für den Aufbau neuer wiederkehrender Erlöse.

Research Report (von Montega)



