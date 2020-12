Die ersten Details zum IPO von Airbnb kommen zutage. Das Unternehmen strebt eine Marktkapitalisierung von 25 bis 30 Mrd. US-Dollar an. Man will 55 Mio. Aktien anbieten, wobei hier noch nicht der Greenshoe in Höhe von 5 Mio. Aktien mit einberechnet ist. Der Emissionspreis soll zwischen 44 und 50 US-Dollar / Aktie liegen, was bei einer Zuteilung am oberen Ende die oben erwähnte Bewertung von 30 Mrd. US-Dollar ausmachen würde, wenn der Greenshoe mit ins Spiel kommt. Die bisherigen Aktionäre wollen dem Unternehmen weitgehend die Stange halte. Lediglich 3 % haben bereits angekündigt, dass man Stücke aus dem Altbestand andienen wird.Eine Marktkapitalisierung von 30 Mrd. US-Dollar ist keine Überraschung. Zu dieser Bewertung ist Airbnb bereits vor der Corona-Krise in den Finanzierungsrunden gehandelt worden. Während der Corona-Krise lag die Bewertung allerdings deutlich tiefer. Das Management musste im März bei einzelnen Deals bis auf 18 Mrd. US-Dollar heruntergehen.

