Und RIB Software (ISIN: DE000A0Z2XN6) macht weiter mit der Kundenakquise - alles auf die Marktführerschaft ausgerichtet. Nach der Kooperation mit SoftwareOne, um die Vertriebskraft noch mehr zu stärken, heute wieder ein "üblicher" neuer Kunde: RIB meldet den Abschluss eines Phase-II-Auftrags mit der ECOSOIL Holding GmbH. Wer das ist? ECOSOIL ist ein Komplettanbieter in der Flächensanierung und ansässig in Bochum, sowie in Senftenberg. Als eines der führenden Unternehmen im Erdbau mit dem Schwerpunkt Umwelt saniert ECOSOIL Flächen. Ist im Hochwasserschutz tätig. Und führt außerdem alle Leistungen ...

