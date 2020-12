Hamburg (ots) - Die Lockdown- und Teil-Lockdown-Zeiten haben die Wohnbedürfnisse der Hamburger Bevölkerung stark verändert. Viele Arbeitnehmer sind im Homeoffice, nicht selten sogar zu zweit. Da wird es spürbar eng in den bisherigen vier Wänden. In einer aktuellen Umfrage des Hamburger Immobilienportals DeinNeuesZuhause.de in Kooperation mit der PSD Bank Nord geben 36 Prozent der befragten Bürger und Bürgerinnen aus dem Stadtgebiet an, dass sie pandemiebedingt einen höheren Platzbedarf festgestellt haben. Bundesweit ist dies nur bei 17 Prozent der Fall.Weiter zeigt die Studie, dass 22 Prozent der Befragten aus Hamburg gerne in eine ruhigere, grünere Gegend ziehen würden. Im gesamten Bundesgebiet geben dies nur 13 Prozent an. Für die Studie mit dem Titel "Wohnträume und Wohntrends 2020" wurden insgesamt 1.500 Bundesbürger und Bundesbürgerinnen ab 18 Jahren befragt, darunter 200 Befragte mit Wohnsitz in Hamburg (Stadt).43 Prozent sind konkret auf ImmobiliensucheUnabhängig von den Corona-Erfahrungen haben 43 Prozent der Hamburger Befragten konkrete Umzugspläne. 22 Prozent suchen eine neue Wohnung zur Miete und 21 Prozent planen einen Immobilienkauf. Bundesweit sind nur 32 Prozent tatsächlich auf Immobiliensuche."Die Pandemie stellt viele Hamburger und Hamburgerinnen ganz konkret vor die Frage, wie sie längerfristig wohnen möchten", sagt Thorsten Höge, Geschäftsführer von DeinNeuesZuhause.de. "Die Herausforderung dabei ist es, Wunsch und Wirklichkeit zusammenzubringen, denn die Nachfrage nach großzügigen Wohnungen und bezahlbaren Häusern in attraktiven Gegenden ist gerade jetzt besonders hoch."Geringes Angebot und hohe Nachfrage dämpfen die WohnträumeEin zu geringes Angebot in passender Preisklasse sowie zu viele Interessenten auf geeignete Inserate sind nach Erfahrung der befragten Hamburger und Hamburgerinnen denn auch die größten Probleme bei der Immobiliensuche."Hier setzen wir an. Speziell im Hamburger Raum bieten wir Haus- und Wohnungsangebote, die es auf anderen Portalen nicht gibt, oder erst deutlich später als bei uns", sagt der Geschäftsführer von DeinNeuesZuhause.de. Da das Anbieten einer Immobilie auf DeinNeuesZuhause kostenlos ist, wird die Seite von Maklern und Verwaltungen gerne für exklusive Inserate genutzt. Anbieter profitieren gleichzeitig von gut vorqualifizierten Interessenten. "Wer bei uns sucht, hat ganz konkretes Interesse und will sich nicht nur einfach mal umschauen", so Höge. "Unsere Nutzer schätzen den Fokus auf ein kontrolliertes, seriöses Angebot ohne störende Werbung."Über die Studie "Wohnpläne und Wohntrends 2020"Für die Studie "Wohnpläne und Wohntrends 2020" wurden im Auftrag von DeinNeuesZuhause.de und dem Kooperationspartner PSD Bank Nord insgesamt im 1.500 Bundesbürger und Bundesbürgerinnen ab 18 Jahren online befragt, darunter 200 Befragte mit Wohnsitz in Hamburg (Stadt). Die Befragungen wurden im Oktober und November 2020 durchgeführt.Hier gibt es Infografiken zu den Studienergebnissen zum Download:https://ots.de/xW5I7zÜber DeinNeuesZuhause.deDeinNeuesZuhause.de ist ein Immobilienportal aus Hamburg, auf dem Kauf- und Mietangebote exklusiv oder zumindest deutlich früher als auf anderen Portalen veröffentlicht sind. Für Anbieter sind Inserate auf DeinNeuesZuhause.de kostenlos. Daher sind hier häufig Miet- und Kaufobjekte zu finden, die es auf anderen Portalen nicht gibt. Die Nutzer profitieren von einem seriösen, kontrollierten und werbefreien Angebot.Pressekontakt:Thorsten HögeGeschäftsführerDeinNeuesZuhause.dePropTech Innovations GmbHSchloßstraße 1022041 HamburgE-Mail: thorsten@deinneueszuhause.deOriginal-Content von: DeinNeuesZuhause.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151065/4781289