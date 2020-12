Auswertungen von Explorationsbohrungen sind stets eine spannende Angelegenheit, die so manche Überraschung zutage fördern kann. So auch beim Herbst-Diamantbohrprogramm, das Skyharbour Resources Ltd. (TSX-V: SYH, WKN: A2AJ7J, ISIN: CA8308166096) aktuell auf seinem Flaggschiff-Projekt "Moore Lake Uranium" durchführt. Von dort meldet der Uranexplorer aus Vancouver außerordentliche neue Ergebnisse, durch die die bekannte Mineralisierung vor Ort neue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...