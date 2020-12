Der Kurs von Nasdaq Inc. befindet sich seit Sommer in der stabilen Seitenlage. Auch die Übernahme der auf die Bekämpfung von Finanzbetrug spezialisierten Softwarefirma Verafin Ende November lieferte keine Impulse. Langfristig sollte sich der Kauf aber dennoch auszahlen.Nasdaq legte 2,75 Milliarden Dollar für Verafin auf den Tisch. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und zählt nach eigenen Angaben mehr als 2.000 Finanzinstitute in Nordamerika zum Kundenstamm. Angeboten wird eine cloudbasierte Analysesoftware ...

