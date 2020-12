Die Aktie von Square gehört zweifelsfrei zu den Top-Performern des Jahres am US-Aktienmarkt: Seit Jahresanfang ist sie um über 200 Prozent gestiegen, vom Krisentief im März aus hat sie sich sogar mehr als versechsfacht. Doch selbst auf diesem Niveau sehen die Analysten noch viel Luft nach oben. Rayna Kumar vom Research-Haus Evercore hat die Square-Aktie am Donnerstag von "In-line" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel auf 300 Dollar beinahe verdoppelt. Ausgehend vom Schlusskurs am Mittwoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...