NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Daimler angesichts einer bevorstehenden Berufung von Bernd Pischetsrieder zum Aufsichtsratschef des Stuttgarter Autobauers auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Pischetsrieder habe als Automanager Verdienste und Erfolge, aber die Ernennung erscheine wie eine Reise in die Vergangenheit, wo sich die Autoindustrie doch in der Gegenwart gerade neu erfinde, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2020 / 04:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2020 / 04:56 / ET

DE0007100000