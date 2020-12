Die Aktien der Cannabis-Unternehmen haben in den vergangenen Wochen ordentlich Gas gegeben. Die Werte haben durch die Wahl Joe Bidens zum US-Präsidenten neuen Schwung erfahren. Die Hoffnung auf deutliche Fortschritte bei der Legalisierung von Cannabis in den USA haben die Werte von Canopy Growth, Aurora Cannabis, Village Farms & Co beflügelt. Und auch die Aktie von Aphria, die in Ausgabe 49/2020 der AKTIONÄR als Hot-Stock der Woche empfohlen wurde, konnte zuletzt deutlich zulegen.

