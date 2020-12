Wien (www.fondscheck.de) - Größenbereinigt sind ETFs zuletzt stärker gewachsen als aktive Fonds, berichtet das Analysehaus Morningstar, so die Experten von "FONDS professionell".Im Herbst hätten passive Produkte erneut viel Anlegergeld eingesammelt.Indexfonds hätten sich im Oktober weiter an die aktiv verwaltete Konkurrenz heranpirschen können. Unterm Strich hätten sie im vorvergangenen Monat in Europa Zuflüsse in Höhe von 16,2 Milliarden Euro verzeichnet, melde Morningstar. Aktiv verwaltete Fonds hätten simultan 25,5 Milliarden Euro eingesammelt. Auf den ersten Blick hätten aktive Fonds also besser da gestanden - größenbereinigt hätten Passiv-Produkte zuletzt allerdings das größere Plus verzeichnet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...