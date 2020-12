Die Zahl der Amerikaner, die Arbeitslosenunterstützung beantragten, betrug in der Woche bis zum 28. November 0,712 Millionen, verglichen mit 0,778 Millionen in der Vorwoche. Die heutige Zahl lag unter den Markterwartungen von 0,775 Millionen. Es ist die siebte Woche in Folge mit Anträgen unter 800.000, obwohl sie weiterhin deutlich über dem Niveau vor der Pandemie liegen. Die Zahl der Folgeanträge ...

