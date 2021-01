Weltweit gehen Immobilieninvestoren von einer Markterholung im Jahr 2021 aus und zeigen sich weitgehend optimistisch. Das ist eines der zentralen Ergebnisse der neuen Studie "2021 Global Investor Outlook" des Immobilienberatungsunternehmens Colliers International. Aufgrund der jüngsten Entwicklungen bei den Impfstoffen und staatlicher Förderprogramme steigt bei den Befragten das Vertrauen in den Immobilienmarkt, so dass die globalen Investment-Aktivitäten in der zweiten Jahreshälfte 2021 um 50% zunehmen dürften.

