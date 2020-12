Es wird das größte IPO seiner Art in Asien: Chinas E-Commerce-Schwergewicht JD.com bringt sein digitales Gesundheitsgeschäft an die Börse. Voraussichtlich ab nächstem Dienstag werden die Aktien von JD Health in Hongkong gehandelt. Bereits jetzt ist klar: Das Unternehmen wird mehrere Milliarden Dollar einnehmen.381,9 Millionen Aktien werden zum Preis von je 70,58 Hongkong Dollar ausgegeben. Der Preis liegt damit am oberen Ende der zuvor kommunizierten Spanne. Das wird umgerechnet rund 3,5 Milliarden ...

