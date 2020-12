LUFTHANSA vor oder nach dem Impfstoff kaufen? Das ist die schlichte Impfwette für den größten Corona-Verlierer, aber in einer ungewöhnlich günstigen charttechnischen Ausgangslage. Schauen Sie auf keine einzige Zahl des Ergebnisses der letzten Monate, auf keine Bilanzangabe, sondern ausschließlich darauf: Wie wird die LUFTHANSA schrittweise den Flugbetrieb wieder aufnehmen? Vermutlich mit Bedingungenwie Impfpflicht etc., aber erkennbar im Trend. Spätestens in zwei Jahren, also Ende 2022, dürfte die LUFTHANSA in etwa den Stand wieder erreicht haben, der vor Corona galt: Anzahl der Destinationen, Summe aller Flüge und mindestens 80 % Auslastung. Damit ist eine Zielgröße für den LUFTHANSA-Konzern von 20 bis 21 Mrd. € eine realistische Zahl. Was ist diese wert, wenn die Gewinnmarge im Wesentlichen auf dem alten Niveau stabilisiert werden kann? Marktwert aktuell 6 Mrd. € und mindestens 12 Mrd. € wäre der Zielwert. Das sind glatte100 %. …



