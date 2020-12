Pressemitteilung der Belano Medical AG:

Bio Healthcare Unternehmen Belano Medical AG mit neuer Produktlinie im Markt

- Mit ventrisana(R) hat Belano nun bereits die dritte von vier Produktfamilien in der Vermarktung- Medizinisches Kaugummi zur Vorbeugung von Parodontose, Zahnfleischbluten und Zahnfleischentzündungen- Belano Wandelanleihe derzeit in der Platzierungsphase

Das Bio Healthcare Unternehmen Belano Medical AG mit Sitz in Hennigsdorf bei Berlin, im dynamisch wachsenden Mikrobiom Markt in den Bereichen B2B und B2C operativ, hat mit dem Medizinprodukt ventrisana(R) die dritte von vier Produktlinien ab sofort in der Vermarktung und spricht mit einem vollkommen neuen Produkt weitere Zielgruppen an. Das Unternehmen, welches sich in der Platzierungsphase ...

