Android 11 für das Samsung Galaxy S20 Ultra und weitere Modelle der S20-Serie ist fertig. Das Update auf One UI 3, das auf Googles neuer Betriebssystem-Version basiert, steht ab sofort in Deutschland zum Download bereit. Ein Vierteljahr nach Veröffentlichung der finalen Android-11-Version durch Google ist Samsung nun auch soweit, seine aktuellen Topmodelle mit der aktuellen OS-Version zu versehen. Das Update ist auf dem Galaxy S20 stattliche zwei Gigabyte groß. Samsung Galaxy S20: Das Update auf Android 11 ist fertig Samsung ist in diesem Jahr mit seinem großen Android-11-Update ähnlich schnell wie im Vorjahr. ...

